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Umre İçin Kutsal Topraklarda Yüzbinlerce Müslüman İbadet Ediyor

Umre İçin Kutsal Topraklarda Yüzbinlerce Müslüman İbadet Ediyor
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Yüzbinlerce Müslüman, umre için geldikleri Mekke'de Kabe'yi tavaf ederek ibadetlerini yerine getiriyor. Hacerül Esved'e dokunmak için çaba sarf eden Müslümanlar, kutsal topraklarda duygusal anlar yaşıyor.

Umre için kutsal topraklarda bulunan yüzbinlerce Müslüman, Kabe'yi tavaf ederek ibadet etti.

Yüzbinlerce Müslüman, umre için geldikleri kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiriyor. Her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi tavaf ediyor. Yeryüzünde yapılan ilk mescit olan Kabe'ye ulaşan Müslümanlar, Hacerül Esved'e ve Kabe'ye dokunmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de adı iki defa geçen Kabe'de gözyaşı döken Müslümanlar, ibadet etmenin huzurunu yaşıyor. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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