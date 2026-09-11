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Umman açıklarındaki 2 gemiye şüpheli saldırı

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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman’ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO, Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı. Olay sırasında bölgede bulunan başka bir geminin kaptanından alınan bilgilere göre; 2 gemiye 4 adet tanımlanamayan mühimmat isabet ettiği ve vurulan gemilerden birinde yangın çıktığı aktarıldı. Diğer geminin durumunun ise henüz netleşmediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, UKMTO bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma uyarısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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