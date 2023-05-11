Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı'nın bu yıl gerçekleşen eğitiminin seçkin gözlemci ve basın günü ayağı tamamlandı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı'nın bu yıl gerçekleşen eğitiminin seçkin gözlemci ve basın günü ayağı tamamlandı. Eğitim her yıl olduğu gibi bu yılda nefes kesti.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi, Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, Azerbaycan, Katar, NATO, Pakistan, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 2 Mayıs - 12 Mayıs tarihleri arasında icra ediliyor. Bu çerçevede eğitime; Azerbaycan'dan 2 adet SU-25, Katar'dan 5 adet Eurofighter Typhoon, İngiltere'de 4 adet Eurofighter Typhoon, Birleşik Arap Emirliklerinden 4 adet F-16 ve NATO'nun 1 adet E-3A'sı faaliyet icra etti.

Türkiye'nin ise 34 adet F-16 savaş uçağı, 4 adet F-4E, 1 adet E7T, 1 adet KC-135R, 1 adet ANKA-S ve 1 adet AKINCI insansız hava araçları faaliyet gösterdi.

Eğitime Türk Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Katar, Pakistan, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve NATO'dan askeri birimler katıldı. Eğitimle birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi hedeflendi. Eğitim öncesinde basın mensuplarına, eğitimde yer alacak hava araçlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Daha sonra ise Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri başladı. Hava akrobasi ekibi, izleyenleri etkisi altında bıraktı. - KONYA