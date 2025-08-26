Ulus'ta Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu, Cenaze Töreni Yapıldı

Ulus'ta Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu, Cenaze Töreni Yapıldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde 61 yaşındaki Kamil Kuru, evinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve derede ölü bulunmuştu. Cenaze töreni Merkez Ulu Camii'de gerçekleştirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde evine 1 kilometre uzaklıktaki derede ölü bulunan adam, bugün aile mezarlığına defnedildi.

Ulus'ta yaşayan 61 yaşındaki Kamil Kuru, 25 Ağustos Pazartesi günü evinden çıktıktan sonra geriye dönmedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından AFAD ekipleri adam için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonrası Kuru'nun derenin içerisindeki cansız bedenine ulaşıldı.

Merhum Kamil Kuru, bugün Ulus ilçesi Merkez Ulu Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kelebek Aile Mezarlığı'na defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
