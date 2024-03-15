Güvenlik kulübesine davetsiz misafir! Yiyecek bulamayınca ortalığı birbirine kattı

Uludağ'ın ormanlarında yiyecek bulamayan ayılar, insanların yaşadığı ortamlara inerek yiyecek aramaya devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüler, Sarıalan bölgesinde kayda alındı. 2 yavrusu ile birlikte yiyecek arayan ayı, önüne gelen ne varsa yıktı geçti.

GÜVENLİK KULÜBESİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Yavrularını doyurmak için yiyecek bulmak zorunda olan yetişkin ayı, çöp konteynerlerinde bir şey bulamayınca, Macera Park'ın güvenlik kulübesine girmeye çalıştı. Gişenin camını zorlayarak indiren ayı, içeri giremeyince diğer camı da zorlayarak kırdı.

İçeri girmeye başaran ayı, yavruları ve kendi için bir şey bulamadan çıktığı yerden indi. Boyları yetmeyen 2 yavru ayı da içeri bakmayı ihmal etmedi.