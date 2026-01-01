Uludağ'da yılın son ve ilk romantik sürprizleri: Karlar altında iki "Evet"

Kış turizminin gözdesi Uludağ, 2026 yılının ilk saatlerinde romantizmin zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Yeni yıl coşkusunun yaşandığı zirvede, biri 2025'in son, diğeri 2026'nın ilk evlilik teklifi olmak üzere iki ayrı romantik sürpriz karlar altında unutulmaz anlar yaşattı.

2026 yılının ilk evlilik teklifi Uludağ'da yapıldı

Genç iş insanı Halil Şirinbaş, uzun süredir planladığı evlilik teklifini 2026 yılının ilk dakikalarında, bembeyaz karlarla kaplı Uludağ'da gerçekleştirdi. Hayatını birleştirmek istediği Züleyha Eratıcı için hazırladığı sürpriz, yeni yılın ilk anlarında duygusal görüntülere sahne oldu.

Karlar altında "Evet" yankılandı

Zirvenin dondurucu soğuğuna rağmen sevginin sıcaklığının hissedildiği gecede Halil Şirinbaş diz çökerek Züleyha Eratıcı'ya evlilik teklif etti. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Eratıcı'nın "Evet" cevabı, çevredeki tatilcilerin alkışlarıyla karşılık buldu. Böylece Halil Şirinbaş ve Züleyha Eratıcı çifti, 2026 yılının ilk evlilik teklifi olarak hafızalara kazındı.

2025'in son evlilik teklifi de Uludağ'da geldi

Yeni yıla dakikalar kala Uludağ'da yaşanan bir diğer romantik an ise 2025 yılının son evlilik teklifi oldu. Rafet, karlar altında hayatını birleştirmek istediği Elif'e sürpriz bir evlilik teklifi yaparak unutulmaz bir an yaşattı. Teklifin ardından mikrofon uzatılan Elif, duygularını, "Çok mutluyum. Karlar altında evlilik teklifi almak hayalimdi" sözleriyle dile getirdi.

Yeni yılın ilk müjdeleri zirveden geldi

Biri 2025'in son, diğeri 2026'nın ilk evlilik teklifi olarak kayıtlara geçen bu anlar, yalnızca çiftler için değil Uludağ'daki tatilciler için de gecenin en özel sürprizleri oldu. Meşaleler, alkışlar ve kar taneleri eşliğinde yaşanan romantik anlar, "Aşk soğuğa meydan okur" dedirtti.

Halil Şirinbaş ise yaşadığı mutluluğu, "Yeni bir yıla, hayatımın en güzel 'evet'i ile başlamak benim için bir hayaldi. Bu hayali Uludağ'ın eşsiz manzarasında gerçeğe dönüştürdük" sözleriyle anlattı.

Karlar altındaki bu romantik anlar kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi görürken, Uludağ yeni yılın ilk saatlerinde aşkın adresi oldu. Biz de 2026'nın ilk evlilik teklifini yapan Züleyha Eratıcı–Halil Şirinbaş çifti ile 2025'in son evlilik teklifine imza atan Elif–Rafet çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. - BURSA