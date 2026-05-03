Uludağ'da mayısta kar sürprizi: 2 metre karda Türk bayrağı dalgalandı

Uludağ'da mayıs ayında etkili olan yoğun kar yağışı, zirveyi kış ortasına çevirdi. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen harekete geçen Bursalı dağcılar, 2 bin 543 metre rakımlı zirveye ulaşarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden kar yağışı, doğaseverler ve dağcılar için zorlu ama bir o kadar da eşsiz bir tırmanış ortamı oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen ekip, yer yer diz boyunu aşan karla mücadele ederek zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvede yoğun sis ve soğuk havaya rağmen Türk bayrağını açan dağcılar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - BURSA

