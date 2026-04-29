Bursa Uludağ'da kesilen çam ağacı kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişinin ormanda kestiği çam ağacının seyir halindeki kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki yolcu yaralandı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı girişi yanındaki Bağlı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (57) orman kesimi yaptığı sırada kestiği çam ağacı, seyir halinde olan Temel Kurt (35) idaresindeki 16 CFF 20 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonetin tam kabin kısmına gelen ağacın altında kalan Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan V.S. (35) ile O.Ç. (33) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Kurt'un kesin ölümü yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Ağacı kesen M.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Olaya şahit olan çalışanlar, "Biz yolun bir tarafını traktörle keserken, diğer tarafında gelen araçları durduruyorduk. Ancak bu kamyonet durmadan devam etti" dedi.

Temel Kurt'un Bağlı köyünde kendisine iş için geldiğini, saat geçince aradığını ama ulaşamadığını belirten görgü tanığı, "Sonradan böyle bir olay olduğunu öğrendik. Ancak burada önlem yok. Devrilen ağacın haricinde diğer ağaçların da dipleri kesik. Bir rüzgarda devrilmeyeceğinin garantisi yok" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
