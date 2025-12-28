Haberler

Beyaza bürünen Uludağ'da jandarmadan sıkı denetim

Güncelleme:
Uludağ, kar yağışının ardından yılbaşı hazırlıkları için ziyaretçi akınına uğradı. Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede titiz önlemler aldı.

Kar yağışının ardından Uludağ'a adeta akın başladı. Milli Park gişelerinden her 10 saniyede bir araç geçerken, jandarma ekipleri trafik güvenliğini titizlikle sağladı.

Uludağ'da kar yağışıyla birlikte yılbaşı hareketliliği başladı. Kar yağdı, Uludağ'a akın başladı; Milli Park gişelerinden her 10 saniyede bir araç geçti. Saatte yaklaşık 500 aracın geçiş yaptığı Uludağ yolunda yoğunluğa rağmen herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında jandarma trafik ekipleri tarafından lastik kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmezken, Bakacak Seyir Terası ile Orman Köşkleri bölgesine araç girişleri tedbir amaçlı olarak kapatıldı.

Bölgede güvenlik ve koordinasyon için jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve JAK ekipleri 7/24 esasına göre görev yaptı. Alınan önlemler sayesinde trafik güvenliği sağlanırken, Uludağ'a çıkan vatandaşlar zirvede eğlenerek karın keyfini çıkardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

