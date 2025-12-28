Yüzlerce metre kuyruk, herkes aynı şeyi istiyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Zirveye teleferikle ulaşmak isteyen vatandaşlar, metrelerce uzayan kuyruklarda bir saati aşkın süre beklemek zorunda kaldı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler, Uludağ'da adeta insan seli oluşturdu. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik ziyaretçilerin de bölgeye akın etmesiyle yoğunluk artarken, bazı vatandaşlar özel araçlarıyla zirve yolunu tercih etti. Trafiğe takılmak istemeyenler ise Bursa manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk yapmak için teleferiğe yöneldi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte teleferik tesislerine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik gerekçesiyle içeri sınırlı sayıda yolcu alındı. Bu durum kuyrukların giderek uzamasına neden oldu.

Uludağ'da kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı belirtilirken, hava sıcaklığının ise eksi 5 derece ölçüldüğü açıklandı. Soğuk havaya rağmen zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, güzel bir hafta sonu geçirmek için beklemeye değdiğini ifade etti. Yaklaşık yarım saattir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar, arkadaşlarıyla teleferikle zirveye çıkmanın ayrı bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

9 kilometreyle tek halatlı dünyanın en uzun teleferik hattı

Dünyanın en uzun teleferik hattı ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunduklarını kaydeden Bursa Teleferik Pazarlama Müdürü Ersoy Ey, " Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetre civarında yarına kadar yağış ile birlikte yarım metreyi bulması bekleniyor. Yerli ve yabancı turist akını yaşıyoruz. Teleferikle Uludağ'a çıkmak hem güvenli hem de daha hızlı. Bursa Teleferik 9 kilometre ile tek halatlı dünyanın en uzun teleferik hattı. Aynı zamanda da Türkiye'de kurulan ilk teleferik hattı, 62 yıldır hizmet veriyor. Misafirlerimiz panoramik cam kabinler ile eşsiz Uludağ manzarası izleyerek 22 dakikalık bir yolculuk gerçekleştiriyor" dedi.

Yoğun kar ve yağmur altında 1 saattir sırada olduklarını belirten vatandaşlar ise, "Burada yaklaşık 1 saattir sıradayız ve muhtemelen bir o kadar daha bekleyeceğiz. Uludağ'a çıkmanın en güzel yolu teleferik, bunun için değer. Hafta sonumuzu bunun için planladık" şeklinde konuştu.

Gidiş-dönüş bilet fiyatının tam 400 lira, öğrenci 200 lira olduğu teleferik tesisleri, akşam saat 19.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. - BURSA