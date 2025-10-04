Haberler

Bayburt'ta Kur'an Ziyafeti Programı Düzenlendi

Bayburt'ta Kur'an Ziyafeti Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de Kur'an ziyafeti programı gerçekleştirildi. Program, hafızlar ve din görevlilerinin Kur'an tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Bayram Danacı, etkinlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın önemi hakkında konuştu. Ayrıca, gazilere, şehitlere ve zulme uğrayan Müslümanlara dualar edildi.

Bayburt'ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de Kur'an ziyafeti programı gerçekleştirildi.

Program, hafızlar ve din görevlilerince yapılan Kur'an tilavetiyle başladı. Kur'an ziyafetinin ardından konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın toplum için taşıdığı öneme değindi.

Kur'an ziyafeti programında; gazilere, şehitlere, Gazze'ye, Filistin'e ve dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan Müslümanlara dualar edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Parasını buna yatıranlar resmen köşeyi döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.