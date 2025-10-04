Bayburt'ta Kur'an Ziyafeti Programı Düzenlendi

Bayburt'ta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de Kur'an ziyafeti programı gerçekleştirildi.

Program, hafızlar ve din görevlilerince yapılan Kur'an tilavetiyle başladı. Kur'an ziyafetinin ardından konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın toplum için taşıdığı öneme değindi.

Kur'an ziyafeti programında; gazilere, şehitlere, Gazze'ye, Filistin'e ve dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan Müslümanlara dualar edildi. - BAYBURT