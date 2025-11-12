Ülkü Ocakları'nın Yeni Binası İçin Kampanya Devam Ediyor

Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Mesut Çetinkaya, Ülkü Ocağı'nın Afyonkarahisar'da kendi binasına sahip olması için başlatılan kampanyanın sürdürüldüğünü belirtti.

Çetinkaya, konu ile alakalı sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada "Ülkü Ocakları Türk gençliğinin manevi ve milli merkezi, ülkücü ruhun yaşadığı ve yaşatıldığı yerdir. Bugün bu kutlu merkezin kalıcı bir yuvaya kavuşması için tarihi bir adım atıyoruz. Ocak binamız için başlattığımız mülkiyet projemizin finansmanını kasım ayı içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Bu dava hepimizin bu çatı altında yetişen her gencin her gönüldaşın ortak sorumluluğudur. Gelin, hep birlikte bu kutlu merkezin temeline bir tuğla da biz koyalım. Bu ocağın geleceğine omuz verin bu yüce davanın yapı taşlarından biri olun" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR