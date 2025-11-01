Haberler

Ülkü Ocakları'nın Çatısında Safran Başarıyla Yetiştirildi

Ülkü Ocakları'nın Çatısında Safran Başarıyla Yetiştirildi
Güncelleme:
Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin çatısında gerçekleştirilen proje ile safran bitkisi başarıyla yetiştirildi. Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, hasat edilen safranlarla ilgili sosyal medyada paylaşım yaparak, doğal gübreleme yöntemleriyle bu nadide bitkinin üretim sürecini anlattı.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin çatısında gerçekleştirilen proje kapsamında, safran bitkisi başarıyla yetiştirildi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nin çatısında renkli ve anlamlı görüntüler oluştu. Genel Merkez binasının terasında gerçekleştirilen proje kapsamında, safran bitkisi başarıyla yetiştirildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, çiçek açan safranlarla birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım, paylaşımında Genel Merkez'in terasında yetiştirilen safranın hasadını yaptıklarını belirterek, "Rengiyle bereketi, kokusuyla huzuru, şifasıyla sağlığı temsil eden bu nadide bitkiyi; zahmetli üretim sürecine rağmen özel formüllerle hazırladığımız doğal gübreleme yöntemleri sayesinde başarıyla yetiştirdik. Bugün emeğimizin karşılığını alarak safranımızı hasat etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Toprağa emek veren, geleceğe umut eker"

Permakültür uygulamalarına da dikkat çeken Yıldırım, küçük alanların bile üretim için değerlendirilebileceğini vurguladı:

"Balkonlardan teraslara, bahçelerden şehir içi alanlara kadar her yer; doğru ve kolay uygulanabilir yöntemlerle birer permakültür alanına dönüşebilir. Tüm gençlerimizi üretimin kıymetini kavramaya, toprağa dokunmanın huzurunu yaşamaya ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yer almaya davet ediyorum. Unutmayın, yeşil vatanımız en büyük hazinemizdir. Toprağa emek veren, geleceğe umut eker" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

