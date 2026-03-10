Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: 'Sınırlarımız dışındaki zulme rağmen vatanımızda güvendeyiz'

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Sınırlarımız dışında yaşanan hadiseler kanın, gözyaşının, zulmün dünyada ne kadar hakim olduğunu bizlere gösteriyor. Biz şehadetle yoğrulan bir milletin evlatlarıyız. Hamdolsun, bugün vatanımızda güven içerisinde yaşayabiliyoruz" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Ocak Sofrasında Gönül Birliği' programı Bolu'da düzenlendi. Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da katıldı. İftar ve yapılan duanın ardından kürsüye çıkan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugün vatanımızda güven içerisinde yaşayabiliyoruz"

Türkiye'de vatandaşların huzur içerisinde yaşadığını vurgulayan Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım, "Bugün ezanımızla huzur ve güven içerisinde iftarlarımızı açıyoruz. İbadetlerimizi yapabiliyoruz. Sınırlarımız dışarısında yaşanan hadiseler kanın, gözyaşının, zulmün dünyada ne kadar hakim olduğunu bizlere gösteriyor. Çok şükür, biz rahat bir şekilde ibadetlerimizi yapıp ailelerimizle, sevdiklerimizle bu aziz vatanda yaşamımızı devam ettirebiliyoruz. Biz şehadetle yoğrulan bir milletin evlatlarıyız. Ay yıldızlı bayrağa rengini verenlerin torunlarıyız. Bir dua gibi yaşayan, bir yemin gibi yürüyen milletiz. Şehitlerimiz bu aziz vatanı bize emanet etmişlerdir. Hamdolsun, bugün vatanımızda güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Bugün etrafımızda yaşanan hadiseler çok üzücü bir duruma gelmiş durumda. Çocuklar, aileler, kadınlar zulüm içerisinde birçok hadiseyle karşı karşıya gelmiştir" dedi.

"Gençlerimizi bekleyen birçok tehlikeyle karşı karşıyayız"

Bir milletin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu belirten Yıldırım, gençliğin iyi yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Gençlerimizi bekleyen birçok tehlikeyle karşı karşıyayız. Bir milletin geleceğe dair en büyük hazinesi gençliğidir. Arkamızda iyi yetişmiş bir gençlik bırakmak mecburiyetindeyiz. Platon, 'Devlet' adlı eserinde çok açık bir şey söyler: 'Bilgiden yoksun bir cesaret devleti felakete sürükler.' Cesaret olacak ama bu bilgiyle birleşecek. Bizim muasırlaşma anlayışımız ise Ziya Gökalp'in dediği gibi: 'Batı'yı körü körüne taklit etmek değil, ilimi almak, ahlakı korumaktır.' Bugün bilgi gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. Ama maalesef ahlaki değerlerimizi kaybetmeye başladık. Biz Ülkü Ocakları'nda hem cesaretli hem bilgili hem de ahlaklı bir gençlik yetiştirebilmek için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı