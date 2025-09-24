Ülke Genelinde Hava Durumu: Yağış Yok, Sıcaklık Normallerin Üzerinde

Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları doğuda normallerinde, diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece daha yüksek seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
