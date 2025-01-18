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ULAK Haberleşme ve OSTİM Teknik Üniversitesi Arasında AR-GE İşbirliği Protokolü İmzalandı

ULAK Haberleşme ve OSTİM Teknik Üniversitesi Arasında AR-GE İşbirliği Protokolü İmzalandı
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ULAK Haberleşme ve OSTİM Teknik Üniversitesi, ileri haberleşme ve radyo frekansı teknolojileri alanında işbirliği yapacak. Protokol kapsamında, akademik yayınlar, patent başvuruları ve ortak projeler geliştirilecek.

ULAK Haberleşme ile Ostim Teknik Üniversitesi, AR-GE faaliyetleri, ileri haberleşme ve radyo frekansı teknolojisi çalışmaları, akademik yayınlar ve patent başvuruları konularında işbirliğine gidecek.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından konuya ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle, ULAK Haberleşmenin AR-GE faaliyetleri için gereken tasarım, üretim ve test ihtiyaçları, yapılan işbirliği kapsamında üniversite tarafından karşılanacak.

Ulusal ve uluslararası ortak projeler hazırlamak ve devreye almak için birlikte çalışacak iki kurum, ileri haberleşme ve radyo frekansı (RF) teknolojileri gibi alanlarda proje çalışmaları gerçekleştirecek.

ULAK Haberleşme tarafından gerçekleştirilen teknoloji projelerinde ilgili akademisyenlerle çalışma yürütülebilecek. Ortak projeler çerçevesinde akademik yayınlar yapılabilecek ve patent başvuruları için yeni anlaşmalar imzalanacak.

Ayrıca, üniversite bünyesindeki laboratuvar imkanları, ortak AR-GE çalışmalarında kullanılabilecek. ULAK Haberleşme, üniversite bünyesindeki eğitim süreçlerine de destek sağlayacak.

Taraflar, akademik çevreler ve sektör katılımcılarını da kapsayan çalıştay, eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek işbirliğini daha da güçlendirecek.

Protokol, iki kurum arasındaki işbirliğinin güçlenmesine ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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