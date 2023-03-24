Ukrayna'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce Müslüman savaşın gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazı için Ar Arma Camisi'nde bir araya geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce Müslüman savaşın gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazı için Ar Arma Camisi'nde bir araya geldi.

Savaşın sürdüğü Ukrayna'da yüzlerce Müslüman saldırıların gölgesinde Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için başkent Kiev'deki Ar Arma Camisi'ne akın etti. Ukrayna'da 300'den fazla cami ve ibadethane ile Müslüman çocukların dini eğitim aldıkları okullar da bulunuyor. - KİEV