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UKMTO, Sohar limanı yakınındaki tankere İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı

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UKMTO, Umman'ın Sohar limanı yakınındaki bir tankerin İHA saldırısına uğradığını açıkladı. Mürettebatın tahliyesine yerel yetkililer yardım ederken olası hasar ve çevresel etkilerin bilinmediği, gemilere dikkatli olma çağrısı yapıldığı belirtildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Sohar limanı yakınlarında bulunan bir tankerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki gerginlik uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor. UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman'ın Sohar limanı yakınlarında bulunan bir tankerin İHA saldırısına uğradığı bildirildi. Yerel yetkililerin mürettebatın tahliyesine yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, "Olası hasarın boyutu ve çevresel etkiler henüz bilinmemektedir" denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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