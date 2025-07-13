Tuzluca'da Veda Programı Düzenlendi

Tuzluca'da Veda Programı Düzenlendi
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Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, Garnizon Komutanı Üsteğmen Uğur Özdemir ve İlçe Müftüsü Necmettin Görücü için düzenlenen veda programında plaket takdim etti.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, tayinleri nedeniyle ilçeden ayrılacak olan Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Uğur Özdemir ve İlçe Müftüsü Necmettin Görücü için düzenlenen veda programına katıldı.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı konuşmada her iki isme de ilçeye sundukları katkılardan dolayı şükranlarını ileterek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Program sonunda günün anısına plaket takdiminde bulunuldu ve toplu hatıra fotoğrafı çekinildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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