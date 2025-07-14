Tutak'ta Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

Tutak'ta Şehit ailelerine anlamlı ziyaret
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Tutak ilçe Kaymakamı Ahmet Coşkun beraberindeki ilçe protokolü ile birlikte Tutak ilçe merkezinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Tutak ilçe Kaymakamı Ahmet Coşkun beraberindeki ilçe protokolü ile birlikte Tutak ilçe merkezinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Coşkun ailelerin durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Coşkun yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günde şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman ailelerinin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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