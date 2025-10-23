Haberler

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı şehitleri yıl dönümünde kabri başında anıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan TUSAŞ personeli kabri başında anıldı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'da bulunan tesisine, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 TUSAŞ personeli şehit olmuştu. Saldırının yıl dönümünde şehitler kabirleri başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilen makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz ve kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun için aileleri, akrabaları ve çalışma arkadaşları unutmadı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar okunmasının ardından Türk bayrağı asılı kabirlerine karanfiller bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
