AK Parti Bilecik'te 'Türkiye Yüzyılı Lider Kadınlar Buluşması' düzenlendi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından 'Türkiye Yüzyılı Lider Kadınlar Buluşması' semineri düzenlendi.

Yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Lider Kadınlar Buluşması' seminerinde kadın üyelerle bir araya geldi. Programda, iletişim, liderlik ve kişisel gelişim konularında tecrübelerini paylaşan Kızıldağ, katılımcılara ilham veren bir sunum gerçekleştirdi. Seminerde kadınların toplumsal hayattaki rolü, liderlik vizyonu ve bireysel gelişimin önemi ele alınırken, katılımcılar programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Kadın üyelerimizle birlikte son derece verimli ve ilham verici bir buluşma gerçekleştirdik. Paylaştığı kıymetli tecrübeler ve katkılar için Dr. Şaban Kızıldağ'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BİLECİK