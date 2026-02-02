Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al-Ruwaili ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
