Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, 'Kadere Yolculuk' adlı kitabı için imza günü düzenledi

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, "Kadere Yolculuk" adlı kitabı için imza günü etkinliği düzenledi.

Kitabın tanıtımının yapıldığı programda konuşan Sadullah Efe, engelli bireylerin gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak kaleme aldığı "Kaderde Yolculuk" adlı hikaye kitabının engelli bireylerin engellilik nedenlerinden, günlük hayatta çekmiş oldukları sıkıntılar ve toplumdan beklentilerinin cevabını bulacakları eseri sosyal sorumluluk bilinci içinde kaleme aldığını söyledi.

Efe, kitabı okuyan herkesin kendi yada yakın çevresindeki birilerini hayatından izler bulacaklarını ve iyi ki okumuşum diyeceklerini belirtti.

Kitabın ARES yayıncılık tarafından bin adet basıldığı, kent merkezindeki kitap evlerinden ve internet satış sitelerinden temin edilebileceği kaydedildi. - ERZURUM