Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füzesi YILDIRIMHAN ilk kez sergilendi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı çerçevesinde düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi'nin yeni ürünlerin lansmanı yapıldı. Açılış lansmanına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Tanıtım programının ardından kıtalararası balistik füze "YILDIRIMHAN"ın da aralarında bulunduğu savunma sanayisi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı yaptı. YILDIRIMHAN'nın animasyon görüntüsü nefes kesti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk savunma Sanayii hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde bir yandan üretim kapasitesini artırırken, aynı zamanda bilgi temelli AR-GE'deki ve yüksek teknolojiyi geliştiren bir ekosisteme de dönüşmüştür. Bu seviyeye uzun soluklu bir planlama kararlı bir irade sürdürüle bilir bir gelişim anlayışı ve güçlü bir koordinasyonun sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz bu nokta, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayisinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise AR-GE odaklı ürün geliştirme ve faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızla seyir yapabilen şuana kadar yaptığımız en uzun YILDIRIMHAN uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları AR-GE'miz tarafından üretilen ONUR Turboshaft Helikopter Motoru, GÜÇHAN Turbofan Jet Motorumuz var. Yine AR-Gemi tarafından üretilen onur turbo şaft helikopter motorumuz var. kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip silahımız şimdi size de biraz sonra sunacağımız bunları büyük bir gururla sergileyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı