Türkiye Ermenileri Patriği Iğdır'da Vali'yi Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Patrik Yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ercan Turan'ın makam odasında daha önce yer alan ve üzerinde Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının birlikte işlendiği çift başlı kartal figürlü tablonun asılı olmadığı görüldü.

Patrik Maşalyan ve Rahip Garabetyan'ı makamında kabul eden Turan, konuklarıyla bir süre görüştü. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - IĞDIR