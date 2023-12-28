Üye Girişi
Haberler

Türkiye Beyazay Derneği Eskişehir Şubesi Vali Aksoy'u ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Beyazay Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Türkiye Beyazay Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Dernek Başkanı Yılmaz Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri, kamu yararına özel statülü bir dernek olduklarını anlattılar. Ziyaret sonrası Başkan Şahin, "Engellilerin, engelli yakınlarının, engelliye hizmet verenlerin ve toplumun engelliler ile ilgili bakış açısının değiştirilmesi yönünde eğitim ile ilgili tüm çalışmaları içermekte olup projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Valiliği Hüseyin Aksoy Eskişehir Kamu Sivil Toplum Engelliler Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title