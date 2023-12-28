Türkiye Beyazay Derneği Eskişehir Şubesi Vali Aksoy'u ziyaret etti

Türkiye Beyazay Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.

Dernek Başkanı Yılmaz Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri, kamu yararına özel statülü bir dernek olduklarını anlattılar. Ziyaret sonrası Başkan Şahin, "Engellilerin, engelli yakınlarının, engelliye hizmet verenlerin ve toplumun engelliler ile ilgili bakış açısının değiştirilmesi yönünde eğitim ile ilgili tüm çalışmaları içermekte olup projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk" diye belirtti. - ESKİŞEHİR