Türkeli şehidi Özbay, şehadetinin 18. yılında anıldı

Iğdır'da 8 Kasım 2006 tarihinde şehit olan Piyade Er İlhan Özbay, ölümünün 18. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Iğdır'da vatani görevini yaparken kaza kurşunuyla 8 Kasım 2006 tarihinde şehit düşen Türkeli'nin Akçabük köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er İlhan Özbay, şehadetinin sene-i devriyesinde mezarı başında yad edildi.

Şehit Piyade Er İlhan Özbay'ın şehadetinin 18. yıldönümü dolayısıyla Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Filiz, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ve Türkeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Erol Akyüz de eşlik etti.

Ardından Şehit Piyade Er İlhan Özbay, mezarı başında dualarla anıldı. - SİNOP