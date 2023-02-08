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Türkeli'den 1 tır, 2 kamyon ve 9 arama kurtarma ekibi dualarla yola çıktı

Yerel Haberler

Türkeli'den 1 tır, 2 kamyon ve 9 arama kurtarma ekibi dualarla yola çıktı

Türkeli ilçesinde, 1 tır yardım malzemesi, 2 kamyon yakacak odun malzemesi ve 9 eğitimli arama kurtarma ekibi ile itfaiye ve cenaze araçları dualarla yola çıktı.

Türkeli ilçesinde, 1 tır yardım malzemesi, 2 kamyon yakacak odun malzemesi ve 9 eğitimli arama kurtarma ekibi ile itfaiye ve cenaze araçları dualarla yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sebebiyle mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım malzemelerinden oluşan 1 tır, 1 kamyon ve 2 pikap, dualarla yola çıkmıştı.

Bugün de 1 tır yardım malzemesi, 2 kamyon yakacak odun malzemesi ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan önderliğinde 9 eğitimli arama kurtarma ekibi ile Türkeli Belediyesine ait itfaiye ve cenaze araçları itfaiye önünden dualarla uğurlanarak yola çıktı.

Uğurlama öncesi, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı konuşmada, her zaman olduğu gibi bugün de ilçe halkı ve belediyenin bir arada güzel bir yardımseverlik örneği gösterdiğini söyledi. Başkan Şahin, deprem bölgesine gönderilenlere ilave olarak, 2 tır su ve 1 tır ekmek gönderildiğini ifade etti. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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