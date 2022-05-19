Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı - Haberler

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Selçuk Şubesi tarafından Dernekler Köyü'nde düzenlenen programla anıldı.

Programa, ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı.

Türkiye'de eğitim adına önemli çalışmalara imza atan, cüzzam hastalığıyla savaşan doktor, akademisyen, yazar ve eğitimci Türkan Saylan'ı anmak için düzenlenen programda konuşan yazar Sergun Ağar, Türkan Saylan'ın hayatından kesitler anlatarak, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir mücadele platformudur ve dersini Türkan Saylan'dan almıştır" dedi.

ÇYDD İzmir Şubesi Önceki Dönem Başkanı Gönül Keleş Kaya da ÇYDD çatısı altında Türkan Saylan ile çalışmalarını anlatarak, "Türkan Saylan, kadın, anne, doktor, yazar, eğitimci, bilim insanı, insan hakları aktivisti, eğitimci, gazeteci, devrimci, örgütçü, lider, insanı sürükleyen, cesaretlendiren, yüreklendiren kimlikleriyle evrensel değerlerle ulusal değerleri harmanlayarak özümsemiş bir aydındır. Eğitim, Türkan Hoca için çok önemli. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çalışmalarında da Türkan Hoca'nın eğitimi temel bir insan hakkı olarak tanımladığını görüyoruz" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Türkan Saylan'ı üniversite yıllarından tanıdığını belirterek, "Türkan Saylan, 'Bir ışık olalım da hepimiz o karanlıkları aydınlatalım' derdi. Türkan Hanım'ın, yakın arkadaşı Ülker Kuştutan'ın yanında yetiştiğim için, ÇYDD Fatih Şubesi'nde tiyatro kursuna giden bir kursiyer olduğum için, bana ve arkadaşlarıma kattıkları tüm değerler için, evlerini de kalplerini de sonuna kadar bana acıktıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.