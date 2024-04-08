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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkeli ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma programı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop Milletvekilleri Dr. Nazım Maviş ve Barış Karadeniz'in Polis Haftası dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajlarının okunmasının ardından tören sona erdi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, CHP İlçe Başkanı Tugay Dincel ve emniyet personeli katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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