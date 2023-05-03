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Türk pilotlar Samsun'da uçuş eğitimi alıyor

Türk pilotlar Samsun'da uçuş eğitimi alıyor

Yerel Haberler

Türkiye'de uçak pilotları Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda uçuş eğitimi almaya devam ediyor.

Türkiye'de uçak pilotları Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda uçuş eğitimi almaya devam ediyor.

Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları kapsamında Samsun'da eğitim görüyor. Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havaalanı semalarında birçok tur atan pilotlar, eğitim sonunda tekrar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş yapıyor.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı yetkilileri, eğitim uçuşlarının belirli aralıklarla hava trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde sık sık tekrarlandığını, havayolu şirketlerinin Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda deniz yaklaşması olduğu için eğitim amaçlı kullanmaya tercih ettiğini, şirketlerin haftada en az 2 eğitim yaptığını söylediler.

Dün ve bugün de uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Samsun semalarındaki eğitim uçuşları, havaalanı çevresindeki vatandaşların da dikkatini çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çarşamba Havalimanı Çarşamba Samsun Yerel Haberler

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