Türk pilotlar Samsun'da uçuş eğitimi alıyor

Türkiye'de uçak pilotları Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda uçuş eğitimi almaya devam ediyor.

Türk pilotlar, hava yollarının eğitim uçuşları kapsamında Samsun'da eğitim görüyor. Samsun- Çarşamba Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan pilotlar, havada adeta mekik dokuyor. Havaalanı semalarında birçok tur atan pilotlar, eğitim sonunda tekrar Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş yapıyor.

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı yetkilileri, eğitim uçuşlarının belirli aralıklarla hava trafiğinin uygun olduğu gün ve saatlerde sık sık tekrarlandığını, havayolu şirketlerinin Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda deniz yaklaşması olduğu için eğitim amaçlı kullanmaya tercih ettiğini, şirketlerin haftada en az 2 eğitim yaptığını söylediler.

Dün ve bugün de uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Samsun semalarındaki eğitim uçuşları, havaalanı çevresindeki vatandaşların da dikkatini çekti. - SAMSUN