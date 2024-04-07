Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Ramazan Ayında 10 Bin Kişiye İftar Verdi

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca kent merkezinde kurulan çadırlarda 10 Bin kişiye iftar verdi.

Türk Kızılay ekipleri ve Gönüllüleri tarafından kurulan çadırlarda ramazan boyunca her gün 300 Manisalı oruçlarını açtı. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, "Türk Kızılay yurt içinde ve yurt dışında organize ettiği iftar ve sahurlarla, bağışları iyiliğe dönüştürdü." dedi. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak iyilik hareketine her gün 300, toplamda 10 bin kişiye iftar açtırara dahil olduklarını belirten Gürsel, "Maddi, manevi yanımızda olan hayırseverlerimize, tedarik ve sunum çözümleri ile destek olan kişi ve kurumlara, emeğini esirgemeyen gönüllülerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - MANİSA