Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Kabaloğlu, Edirnelileri 1 Mayıs Kutlamalarına Davet Etti

(EDİRNE) - TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı ana mitinginin bu yıl Edirne'de yapılacağını vurgulayarak, "Biz bütün halkı, emekçileri, esnafı, emekliyi, herkesi davet ediyoruz. Çünkü sadece çalışanların değil, onların da sorunlarının dile getirildiği bir miting haline dönüşecek" dedi.

Kabaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Edirne'deki kutlamaların Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştireceğini hatırlattı. Kabaloğlu, şunları söyledi:

"1 Mayıslar bizim senede bir kere ülkemizde izin günü ilan edildi. İznimizi biz alanlarda, Türkiye'nin 81 ilinde basın açıklamalarıyla, bazı yerlerde de miting kutlamalarıyla devam ediyoruz. Ama en büyük mitingimizi bu yıl Edirne'de yapmaya karar verdik."

Biz bütün halkı, emekçileri, esnafı, emekliyi, herkesi davet ediyoruz. Mitingimize katkı vermelerini istiyoruz. Çünkü sadece çalışanların değil, onların da sorunlarının dile getirildiği bir miting haline dönüşecek. O yüzden bütün Edirne'yi buraya davet ediyoruz."

