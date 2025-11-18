Haberler

Türk Hava Yolları Uçağında Doğum Gerçekleşti

Güncelleme:
İstanbul-Manila seferinde hamile bir yolcu, uçakta doğum yapmak zorunda kaldı. Kabin ekibi ve bir doktorun yardımıyla sağlıkla doğum gerçekleşti.

İstanbul-Manila seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında doğum sancıları artan Filipinli yolcu doğum yaptı.

Türk Hava Yolları THY'nin TK-84 sefer sayılı TC-LJG kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak Manila seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak seyir halindeyken hamile olan Filipinli yolcunun doğum sancıları başladı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı. Uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin yardımıyla kadının doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Uçağın pilotu Manila Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek ambulans ve doktor talebinde bulunduğunu bildirdi. Uçak 45 dakika sonra havalimanına indi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL


