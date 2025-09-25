Türk Dil Bayramı'nda Dilimizin Önemi Vurgulandı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk dilimizi korumak, onu yabancı dillerin olumsuz etkilerinden arındırmak ve doğru bir şekilde kullanmanın en başta gelen vatan görevi olduğunu belirtti.

Vali Aksoy, ' Türk Dil Bayramı' sebebiyle bir mesaj yayımladı. Vali Hüseyin Aksoy, mesajında, "Milletleri millet yapan en temel unsurlardan biri, hiç şüphesiz dildir. Dil, bir milletin ortak hafızası, kültürel mirasının taşıyıcısı ve milli bilincin temelidir. Düşüncelerimizi, duygularımızı, hayallerimizi ve değerlerimizi nesilden nesile aktaran bu en kıymetli hazinemiz, bizleri biz yapan en güçlü bağdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1932 yılında toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı'nın yıl dönümünü her yıl büyük bir gururla "Türk Dil Bayramı" olarak kutlamaktayız. Atatürk'ün 'Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin' sözü, dilimize sahip çıkma ve onu geliştirme konusundaki sorumluluğumuzu bizlere daima hatırlatmaktadır. Dilimiz, binlerce yıllık tarihimizin tanığı, medeniyetimizin aynasıdır. Türkülerimizde, masallarımızda, atasözlerimizde ve edebiyatımızda yaşayan Türkçemiz, milli kimliğimizin en saf ve en berrak ifadesidir. Bu nedenle dilimizi korumak, onu yabancı dillerin olumsuz etkilerinden arındırmak ve doğru bir şekilde kullanmak, her birimizin en başta gelen vatan görevidir. Özellikle teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, dilimizin özensiz ve hatalı kullanımına karşı daha dikkatli olmalıyız. Başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere, toplumun her kesiminde dil bilincini artırmalı, güzel Türkçemizin zenginliğini ve güzelliğini hayatımızın her alanına yansıtmalıyız. Bu sorumluluk, ailelerden eğitimcilere, basın mensuplarından sanatçılara kadar hepimizin omuzlarındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk dilinin gelişmesine ve yaşatılmasına emek vermiş tüm dil bilimcilerimizi ve edebiyatçılarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR