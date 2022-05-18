Turizm Sezonu Açıldı, Dikili'nin Koylarına İlgi Arttı - Haberler

DİKİLİ, İZMİR (ANKA) -

Tarihi ve doğal güzellikleri ile Ege'nin en dikkat çeken ilçelerinden olan Dikili, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte tatilcilerin öncelikli tercihleri arasına girdi. Pandemi süreci sonrasında ilçede yaşanan turist hareketliliği, esnafı da mutlu etti.

Turizm sezonunun açılmasıyla, Dikili koyları canlandı. Kruvaziyer ve yelkenliler peş peşe ilçenin maviliklerine demir atarken, ortaya renkli fotoğraf kareleri çıktı. Turistler, ilçenin tarihi ve turistik alanlarını doldurdu. Pandemi sürecinde yaşanan durgunluğun ardından bu hareketlilik en çok ilçe esnafını sevindirdi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise sosyal medyada duygularını, "WELCOME. Yurt dışı misafirlerimiz var. İncimiz sadece Ege'de değil artık çok uzaklarda da parlıyor. Mayıs ayı sonuna kadar 10 yabancı kruvaziyer ve yelkenli gemisinin daha ilçemizi ziyaret edeceğinin müjdesini şimdiden vermek isterim. Tüm konuklarımız başımızın tacı" cümleleriyle paylaştı.