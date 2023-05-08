Turhal'da millet bahçesinin 2. etap çalışmaları başladı

TOKAT - Turhal Belediyesi 31 bin 158 metrekare alanı kapsayan millet bahçesinde 2. etap çalışmalarına başladı.

Turhal Belediyesi'nin, şehir sakinlerinin doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanları artırma hedefi istikametinde yapılan çalışmalar artarak devam ediyor. 2022 yılında hizmete alınan Turhal'ın ilk Millet Bahçesi olan Kocakavak Millet Bahçesi'nin 2.etabında çalışmalar başladı. Çalışmaları devam eden projenin tamamlanmasıyla birlikte, Turhallıların nefes alabileceği yeni bir alan kazanması sağlanacak. 31 bin 158 metrekare alanı kapsayan alanda Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılması planlanan oyun grupları, çocuklar için trafik eğitim pisti, yürüyüş yolları, otopark ve kamelya yapılacak alanların zemin düzenleme çalışmalarına başladı.

"Turhal'ın yeni odak noktası olacak"

Çalışma sahasında incelemelerde bulanan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, millet bahçesinin Turhal için yeni bir odak noktası olduğunu belirterek, "2022 yılında siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz dağ evinden sonra şimdi de inşallah 2023'ün ilk aylarında millet bahçemizin ikinci etabını hummalı bir şekilde planlamaya ve sizlerin bu yaz kullanımını sunmak için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Miniklerimiz çocuklarımız için trafik pistleri. Yine çocuklarımız için oyun grupları, ailelerimiz için kamelyalarının olduğu, dinlenme alanımızı inşallah Turhallı hemşerilerimize sunacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum" dedi.