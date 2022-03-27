Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı - Haberler

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Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açıldı.

Turgutlu'nun Subaşı Mahallesi Bahadır Sokakta 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu dernek açılışına çevre il ve ilçelerden posta güvercini derneklerinin başkanları da katıldı.

Subaşı Camii müezzini Gökhan Yaşar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yaptırdığı duayla açılışı gerçekleştirilen derneğin Başkanı Engin Çağlar yaptığı açılış konuşmasında tüm katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği Başkanı Engin Çağlar açılışa katılan dernek başkanları ve derneğin açılışında katkısı bulunanlara plaket takdim etti. Dernek açılışı katılımcılara yemek verilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engin Çağlar, Turgutlu, Subaşı, Manisa, Yerel, Haberler

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