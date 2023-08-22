Turgutlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Yaşanacak

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenecek bir dizi program ile Türkiye Cumhuriyeti ve devrimlerinin habercisi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu tüm kentte yaşatılacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenecek bir dizi program ile Türkiye Cumhuriyeti ve devrimlerinin habercisi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu tüm kentte yaşatılacak.

Turgutlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sokaklara taşıyor. Turgutlu Belediyesi tarafından Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kutlama programı 30 Ağustos Çarşamba günü "Büyük Zafer Yürüyüşü ve Ateş Gösterisi" ile başlayacak. Koza Parkı Kavşağı'nda saat 20.30'da gerçekleşecek kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erecek.

Kutlamalar, ateş gösterisi ve saat 21.30'da "Gencer Savaş Orkestrası Konseri" ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda devam edecek. Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler ile vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutulmaz bir gece ile kutlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm vatandaşları Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti. Başkan Akın, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının, büyük zorluklara rağmen kazandığı bu büyük zafer bizler için çok önemli. Cumhuriyet'imizin kuruluşunda büyük paya sahip zaferimizi gelecek nesillere aktarmaya ve öğretmeye devam edeceğiz. Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Zafer Bayramı'mızın 101. yıl dönümü kutlamalarına tüm vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi davet ediyorum. Hep beraber Büyük Zafer Yürüyüşü ve Ateş Gösterimiz ile Gencer Savaş Orkestrası Konserimizde buluşalım. Bu büyük, şanlı zaferimizi coşku ve heyecanla her yıl olduğu gibi bu yıl da hep birlikte kutlayalım."