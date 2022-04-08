Turgutlu Belediyesinden kırsal mahalle çıkarması

DERBENT, KONYA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde sürdürdüğü tamirat, bakım yol kaldırma, yenileme ve boyama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, Sinirli, Osmancık, Irlamaz, Derbent, İzzettin, Çepnibektaş mahallelerinde parke tamirat çalışmalarını tamamlarken, Kuşlar ve Yayla mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Turgutlar yolunda yol kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise merkez ve kırsal mahallelerde bakım, tamirat ve boyama çalışmalarını hayata geçiriyor. Ekipler çalışmalar çerçevesinde Erzurumlular Taziye Evi, Akçapınar Mahalle Camisi, Bozkurt Mahalle Muhtarlığı binası ve emniyet müdürlüğünde boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler, Keresteciler Camisinin dış cephe boyama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Yedieylül Parkı'nda çim ara ekim çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Daşkan, "Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Yapımı devam eden çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bununla birlikte ilçemizin farklı noktalarında ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA