Tunceli Valiliğine Yeni Atama

Tunceli Valiliğine Yeni Atama
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarla Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da Vali-Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince; Vali- Mülkiye Müfettişliğine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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