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Tunceli'nin İlk Kadın Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu Göreve Başladı

Tunceli'nin İlk Kadın Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu Göreve Başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Vali Yardımcılığına atanan Dilara Şenoğlu, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret ederek görevine başladı. Valilik, atamanın kamu yönetiminde kadın temsilini güçlendirdiğini ve kentin değişim vizyonuna katkı sağladığını belirtti.

Tunceli'nin ilk kadın Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret ederek görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mülki idare amirlerinin görev yerlerinde önemli değişikliklere gidildi. Bu kapsamda Tunceli'ye Vali Yardımcısı olarak atanan Dilara Şenoğlu, Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret ederek görevine başladı. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütüldüğü bu süreçte, kamu yönetiminde kadın temsilinin güçlenmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirilen bu atama, Tunceli'nin değişim ve gelişim vizyonuna yeni bir değer kattı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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