Tunceli'deki Munzur Nehri Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu

Tunceli'de Munzur Nehri kıyısında bulunan kadın cesedinin kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de, Munzur Nehri kıyısında kadın cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen ceset otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, nehrin merkeze bağlı Demirköprü mevkisindeki kısımlarında hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kıyıda bulunan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadına ait cesedin kimliği henüz tespit edilemedi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, çevrede detaylı inceleme yapıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
