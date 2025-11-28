Haberler

Tunceli'de Munzur Dağları'na Yamaç Paraşütü Merkezi Kuruluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesinde Munzur Dağları'na yamaç paraşütü merkezi kurulması için çalışmalara başladığını duyurdu. Ancak, sivil toplum kurumları projeye karşı çıkıyor ve bölgenin doğasının zarar göreceğinden endişe ediyorlar.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) – Tunceli Valiliği tarafından Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Dağları'na yamaç paraşütü merkezi kurulması için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün duyurduğu proje, bölgedeki sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

Munzur Dağları'na yamaç paraşütü merkezi kurulması çeşitli sivil toplum kuruluşların tepkilerine neden oldu.

Projeye ilişkin açıklama yapan Vali Şefik Aygöl, "Şehrimize güzel bir haberimiz daha var. Munzur Yamaç Paraşüt Merkezi çalışmalarımız başladı. Baharda ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle yaptığımız çalışmalarda şehrimizde yamaç paraşütü yapılabilecek önemli noktalardan biri olarak burası belirlendi. İnanıyoruz ki bahara kadar çalışmalarımız tamamlanacak ve ulusal ya da uluslararası yarışmalar düzenleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Munzur Koruma Kurulu ise Ovacık Yeşilyazı bölgesinde planlanan projeye karşı olduklarını duyurdu.

Munzur Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alanın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda önemli bir su kaynağı ve köylülerin uzun yıllardır hayvan otlatma alanı olarak kullandığı bir yaşam alanı olduğu belirtilerek, "Bölge halkı bu projeye kesinlikle razı değildir ve itirazlar her geçen gün artmaktadır. Projeyi savunanların yalnızca rüzgar potansiyeli, rakım ve kalkış hattı gibi teknik kriterleri öne çıkarması, doğayı ve köylülerin yaşam hakkını görmezden gelmek anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

Doğanın ve yerel yaşam alanlarının sportif ve turistik hedefler uğruna feda edilemeyeceği bildirilen açıklamada, tüm planlama süreçlerinin ekolojik, toplumsal ve kültürel etkiler dikkate alınarak, şeffaf bir şekilde ve halkın onayıyla yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Munzur Koruma Kurulu, kamuoyunu ve yetkilileri doğa ve halkın çıkarlarını önceliklendirmeye çağırarak, Munzur ve çevresindeki ekosistemin kısa vadeli projeler uğruna tehlikeye atılmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama

İlk iddia korkunç! Kocaeli açıklarında tankerde şiddetli patlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.