Tunceli'de Munzur Dağları'na Yamaç Paraşütü Merkezi Kuruluyor

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) – Tunceli Valiliği tarafından Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Dağları'na yamaç paraşütü merkezi kurulması için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün duyurduğu proje, bölgedeki sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

Munzur Dağları'na yamaç paraşütü merkezi kurulması çeşitli sivil toplum kuruluşların tepkilerine neden oldu.

Projeye ilişkin açıklama yapan Vali Şefik Aygöl, "Şehrimize güzel bir haberimiz daha var. Munzur Yamaç Paraşüt Merkezi çalışmalarımız başladı. Baharda ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık yapıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Türk Hava Kurumu ve Türk Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle yaptığımız çalışmalarda şehrimizde yamaç paraşütü yapılabilecek önemli noktalardan biri olarak burası belirlendi. İnanıyoruz ki bahara kadar çalışmalarımız tamamlanacak ve ulusal ya da uluslararası yarışmalar düzenleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Munzur Koruma Kurulu ise Ovacık Yeşilyazı bölgesinde planlanan projeye karşı olduklarını duyurdu.

Munzur Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alanın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda önemli bir su kaynağı ve köylülerin uzun yıllardır hayvan otlatma alanı olarak kullandığı bir yaşam alanı olduğu belirtilerek, "Bölge halkı bu projeye kesinlikle razı değildir ve itirazlar her geçen gün artmaktadır. Projeyi savunanların yalnızca rüzgar potansiyeli, rakım ve kalkış hattı gibi teknik kriterleri öne çıkarması, doğayı ve köylülerin yaşam hakkını görmezden gelmek anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

Doğanın ve yerel yaşam alanlarının sportif ve turistik hedefler uğruna feda edilemeyeceği bildirilen açıklamada, tüm planlama süreçlerinin ekolojik, toplumsal ve kültürel etkiler dikkate alınarak, şeffaf bir şekilde ve halkın onayıyla yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Munzur Koruma Kurulu, kamuoyunu ve yetkilileri doğa ve halkın çıkarlarını önceliklendirmeye çağırarak, Munzur ve çevresindeki ekosistemin kısa vadeli projeler uğruna tehlikeye atılmaması gerektiğini kaydetti.