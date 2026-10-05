Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil büfeye çarptı, 5 kişi yaralandı

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Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) – Tunceli'de bir otomobilin yol kenarındaki büfeye çarpması sonucu, araçta ve büfenin önünde bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Tunceli kent merkezindeki Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde meydana geldi. 23 ACH 741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle büfede bulunan dolap ve stantlar devrilirken, hem araçta bulunan hem de büfe önünde bekleyen toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA