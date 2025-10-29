Tunceli'de Gazeteci Gözaltına Alındı

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün verilen konser sırasında çıkan kavgayı görüntüleyen gazeteci Hıdır Yıldız gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Yıldız, "telefonunun arama geçmişine kadar bakıldığını, kaydettiği görüntülerin silindiğini" savundu ve "Bu olay basına yönelik açık bir saldırıdır" dedi.

Tunceli Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Emrah Karaduman ve Ayna grubu Kışla Meydanı'nda sahne aldı. Konser devam ederken, alanın dışındaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Bu sırada kavgayı görüntülemek isteyen gazeteci Hıdır Yıldız polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından serbest bıkarılan Yıldız, İnsan Hakları Derneği'nde basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet kutlamaları sırasında gençler arasında arbede yaşandığını aktaran gazeteci Hıdır Yıldız, olay sırasında çekim yaptığını ve birçok engelle karşılaştığını söyledi. Yıldız, "Bir polis memuru çekim yapabileceğimi söylemişti. Ancak daha sonra iki amir ismimi zikrederek beni hedef gösterdi ve gözaltına aldılar" dedi.

"Gözaltına alınırken darbedildiğini" belirten Yıldız, "Defalarca basın mensubu olduğumu ifade etmeme rağmen beni tanıdıklarını söylediler. Buna rağmen her seferinde 'Sen nasıl bir gazetecisin, kimlere hizmet ediyorsun?' gibi ifadelerle beni terörize etmeye çalıştılar" diye konuştu.

"Hedefimi sanki polisleri çekmekmiş gibi bir noktaya çektiler" diyen Yıldız, Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan aldığı basın kartını polisin kabul etmediğini anlattı ve "'Bu kart bizim için geçerli değil. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınan kart geçerlidir' diyerek beni terörize etmeye çalıştılar. Bu durum hem çalıştığım yayın kuruluşunu hem de TGS'yi hedef haline getirdi" ifadelerini kullandı.

Ellerinin kelepçeliyken cebinden telefonunun alındığını ve çektiği tüm görüntülerin silindiğini öne süren söyleyen Yıldız, "Bunun hukuksuz olduğunu ifade etmeme rağmen tehdit ve hakaretle karşılaştım. 'Seni tanıyoruz, gazeteci olduğunu biliyoruz ama hangi gazeteci olduğunu da biliyoruz' diyerek beni hedef gösterdiler" diye konuştu.

Gazeteci Yıldız, emniyette de aynı muameleye maruz kaldığını belirterek, "Telefonum incelendi, arama geçmişime kadar bakıldı. Basının özgür olduğunu söyledim" dedi.

Yıldız, daha sonra serbest bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Polisler MOBESE kayıtlarında herhangi bir direnişim veya hakaretimin olmadığını gördüklerini, bu nedenle serbest bırakıldığımı söylediler. Bu olay basına yönelik açık bir saldırıdır. Daha önce de benzer şekilde hedef gösterildim. Gerekli şikayetlerde bulundum. Buna rağmen görevimi yapmaya devam edeceğim. Basın üzerindeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele etmeyi sürdüreceğim."