Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 2 Gün Ara Verildi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversiteler dahil eğitime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi olduğu belirtildi. Açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil, eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.