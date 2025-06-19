Tunceli'de Boş Bir Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Tunceli'de Boş Bir Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tunceli'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de bina çatısında çıkan yangın söndürüldü

TUNCELİ - Tunceli'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın boş olması olası bir faciayı önledi.

Yangın, Tunceli merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çatı katındaki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını söndürürken soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Yerel
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