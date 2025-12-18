Haberler

Tunceli'de İlçe Merkezine İnen Anne Ayı ve Yavruları Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir anne ayı ve iki yavrusu, yerleşim alanına girerek ilçe merkezinde dolaştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yetkililer, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir anne ayı ve iki yavrusu ilçe merkezine indi. Yerleşim alanına giren ayılara, çevredeki köpeklerin havlaması, kısa süre hareketliliğe neden oldu. O anlar, ilçe sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, bir anne ayı ve iki yavrusu ilçe merkezine indi. Görüntülerde anne ayının yavrularıyla sokak aralarında ilerlediği, köpeklerin havlaması üzerine, yavrularını korumak için arka ayakları üzerine kalkarak köpeklere karşı durduğu görülüyor. Ayılar bir süre sonra ilçe merkezinden uzaklaşarak gözden kayboluyor.

Yetkililer, bölgenin doğal yaşam alanlarına yakınlığı nedeniyle benzer durumların zaman zaman yaşanabildiğini belirterek, vatandaşların yaban hayvanlarına yaklaşmaması, beslemeye çalışmaması ve güvenlik açısından gerekli durumlarda ilgili birimlere bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Tunceli genelinde özellikle yaz ve sonbahar aylarında yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inebildiğine dikkat çekilirken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
